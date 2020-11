Acheter un défibrillateur pour mon ERP, mes bureaux, ma commune...

Le défibrillateur cardiaque pour contribuer à sauver des vies.

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde1 et représentent près de 17 millions de décès par an2. On estime que 40 à 50 % de ces décès sont imputables à des arrêts cardiaques soudains. En France, chaque année, environ 40 000 patients font une mort subite, 70 % sont d’origine cardiovasculaire, même s’il existe d’autres causes (traumatique, hypoxique, etc.)3.

Dans un grand nombre de cas, l’origine de l’arrêt cardiaque est liée à un fonctionnement électrique anormal du cœur. Si un choc est administré par un DAE dans les 3 à 4 minutes suivant l’arrêt, les chances de survie peuvent tripler jusque 31,4%6