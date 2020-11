Utiliser un défibrillateur facilement grâce au guide vocal.

Les DAE Philips sont simples à utiliser, suivez leur guide vocal.

Les instructions de défibrillation énoncées très clairement guident le sauveteur tout au long de l’intervention.

La fonction avancée du guide vocal “Life Guidance” des DAE Philips a été mise au point pour faciliter son utilisation et la prise en charge des arrêts cardio-respiratoires par des témoins non formés. Ces messages vocaux guident calmement étape par étape, de la mise en place des électrodes de défibrillation sur le patient jusqu’au massage cardiaque et l’administration du choc.

Des voyants clignotants accompagnent les instructions vocales afin de guider, même dans un environnement bruyant.

Pour délivrer un choc, le sauveteur positionne simplement les électrodes SMART sur la poitrine nue du patient, aux emplacements indiqués sur le schéma de positionnement des électrodes ; puis il appuie sur le bouton de choc orange lorsque cela est demandé.