Défibrillateur cardiaque externes Philips, la technologie clinique avant tout

Les Services d’Urgences (15, 18, 112) vous guident dans la mise en œuvre de la chaine de survie (le massage cardiaque, l’utilisation d’un DAE et l’intervention des secours). En utilisant un DAE capable de reconnaitre les gestes du secouriste, d’analyser l’état de la victime et de délivrer la bonne thérapie très vite, vous améliorez considérablement ses chances de survie.

