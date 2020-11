Définition d’un défibrillateur automatisé externe

Mieux comprendre ce qu'est un DAE

Un DAE, c’est un …

Le défibrillateur automatisé externe est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter les chances de survie. Depuis 2007, il peut être utilisé par tous les citoyens, même non professionnels de santé. Grace à une assistance vocale, l’utilisateur du DAE est guidé pas à pas, du massage cardiaque au placement des électrodes puis au choc salvateur. C’est le DAE qui fait le diagnostic de l’activité électrique du cœur et décide de la nécessité d’envoyer une impulsion électrique au cœur ou non. Ce choc électrique permet au cœur de reprendre une activité normale suite à une fibrillation ventriculaire.