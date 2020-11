23 ans d’innovation

Philips vient de vivre un moment fort de son histoire en franchissant la barre des deux millions de défibrillateurs automatisés externes produits.

Un succès incontestable après plus de 50 ans d’innovation dans le domaine de la réanimation cardiaque pour lutter contre les effets potentiellement fatals de l’arrêt cardiaque soudain. Commercialisé en 1996, le défibrillateur Forerunner était le premier DAE léger et résistant spécialement conçu pour être facile à utiliser et permettre aux secouristes de prendre en charge les victimes d’arrêt cardiaque soudain.