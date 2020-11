Entretenir ses défibrillateurs pour les maintenir opérationnels

La maintenance d’un DAE, c’est simple – Explications.

Les défibrillateurs automatisés externes sont des dispositifs médicaux. A ce titre, ils sont soumis à une obligation de maintenance. Mais cette maintenance est simplifiée.

Pourquoi simplifiée ?

Ces appareils bénéficient d’un système d’auto-test effectuant des tests automatiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels. 85 auto-test en ce qui concerne les DAE HeartStart HS1 et FRx, y compris la qualité du gel des électrodes Smart Philips. En cas de problème technique ou de nécessité de changement d’un consommable (pile, électrodes), l’appareil émet un signal sonore et lumineux signalant une opération de maintenance à effectuer.

L’entretien des défibrillateurs Philips, telle que décrite dans leur manuel utilisateur, est en adéquation avec les recommandations du décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 et de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) publiées en Juin 2014 intitulé « Gestion des défibrillateurs Automatisés Externes »